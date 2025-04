Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sofia Goggia: “Portabandiera? Non spetta a me decidere”. E su Federica Brignone: “Infortunio grave, ma può esserci”

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 aprile 2025 – A poco meno di 300 giorni dall’inizio delle, per gli atleti è impossibile non pensare all’evento, a come si prepareranno e a come arriveranno a quella data. “Come sto vivendo la marcia di avvicinamento a? Serenamente, perché era da tempo che non arrivavo sana a un fine stagione, per me è quasi una novità”, ha detto, durante il media day organizzato adalla Federazione Italiana Sport Invernali per celebrare i tanti successi conquistati dagli Azzurri in stagione. “Io e il mio team faremo tutto il possibile per programmare al meglio la prossima stagione – ha spiegato la campionessa bergamasca – e bisogna farlo con serenità senza l'assillo dell'evento in Italia, altrimenti ti focalizzi troppo su una cosa e tralasci il resto.