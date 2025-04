Luppi Msd Italia Nuovo vaccino antipneumococcico arma in più per Ssn

"Oggi è un giorno davvero speciale perché possiamo finalmente parlare di questo nuovo vaccino che sarà uno strumento in più, un'arma in più a disposizione della salute pubblica Italiana. Parliamo di una nuova vaccinazione antipneumococcica per la prima volta disegnata specificatamente sulle esigenze dell'adulto, dell'anziano e del grande anziano."

