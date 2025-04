Temporali freddo e anche vento la primavera non ha fretta in Lombardia Pasqua e Pasquetta Un bel mistero per ora

Lombardiaper i prossimi giorni sul territorio si attesteranno condizioni di bassa pressione, con precipitazioni diffuse. La giornata di mercoledì, in particolare, sarà caratterizzata localmente anche Temporali e vento in rinforzo da est, dal pomeriggio con raffiche forti fino a giovedì, con attenuazione dal pomeriggio. La seconda metà della settimana e le attese festività di Pasqua restano ancora un rebus. Ilgiorno.it - Temporali, freddo e anche vento, la primavera non ha fretta in Lombardia. Pasqua e Pasquetta? Un bel “mistero” (per ora) Leggi su Ilgiorno.it Milano, 14 aprile 2025 – I lombardi oggi si sono svegliati sotto un cielo decisamente a tinte più autunnali che primaverili (che ironia della sorte coincidono con la data di spegnimento dei riscaldamenti). Nuvole e pioggia assolutamente attesi che ci faranno compagnia per gran parte di questa settimana, che si preannuncia molto diversa da quella precedente, caratterizzata invece da sole e temperature miti. Come sottolineato da Arpaper i prossimi giorni sul territorio si attesteranno condizioni di bassa pressione, con precipitazioni diffuse. La giornata di mercoledì, in particolare, sarà caratterizzata localmentein rinforzo da est, dal pomeriggio con raffiche forti fino a giovedì, con attenuazione dal pomeriggio. La seconda metà della settimana e le attese festività direstano ancora un rebus.

