Unlimitednews.it - Lavoro, firmati i decreti attuativi per i bonus giovani e donne

ROMA (ITALPRESS) – La firma dei Ministri sotto i duedi attuazione deiperprevisti dal decreto Coesione apre all’ultima fase per l’applicazione degli esoneri per le assunzioni di lavoratori rientranti nelle due tipologie.Ora al vaglio degli organi di controllo ci sono quindi i duedel Ministro dele delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione del, previsto dall’articolo 22, e del, come definito dall’articolo 23, del Decreto Coesione.I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione del contratto in un rapporto distabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e diprive di impiego regolarmente retribuito.