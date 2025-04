Ospedale di Sondrio in arrivo la nuova risonanza magnetica di ultima generazione

Ospedale di Sondrio potrà presto disporre di una nuova risonanza magnetica di ultima generazione, più performante di quella attualmente in uso. Mercoledì 16 aprile inizierà l'intervento che prevede lo smantellamento dell'apparecchiatura, l'adeguamento degli spazi e. Sondriotoday.it - Ospedale di Sondrio: in arrivo la nuova risonanza magnetica di ultima generazione Leggi su Sondriotoday.it La Radiologia dell'dipotrà presto disporre di unadi, più performante di quella attualmente in uso. Mercoledì 16 aprile inizierà l'intervento che prevede lo smantellamento dell'apparecchiatura, l'adeguamento degli spazi e.

Potrebbe interessarti anche:

Dalla filtrazione del sangue ai test metabolici e ormonali l' obiettivo è allungare la vita

Litiga con la compagna e le fa saltare i denti con il cellulare | arrestato

Ultima Ora - Ultime Notizie

Ha un tumore di 4 chili la figlia lo va a prendere in Sicilia e lo porta a Imola a operarsi



Ne parlano su altre fonti Ospedale di Sondrio: in arrivo la nuova risonanza magnetica di ultima generazione. Intesa tra Asst Sondrio e ospedale Gaetano Pini: in arrivo quattro ortopedici. Cinque nuovi primari in arrivo negli ospedali della provincia di Sondrio. Punti nascita di Sondrio e di Sondalo: quattro nuovi nati il 31 dicembre. NUOVA COLLABORAZIONE: DUE MEDICI ORTOPEDICI E DUE SPECIALIZZANDI IN ARRIVO DAL GAETANO PINI-CTO. Fabiano Stangoni: un nuovo oncologo da Ponte in Valtellina.

Scrive primalavaltellina.it: Nuova stazione proctologica in uso alla Chirurgia dell'Ospedale di Sondrio - specializzando arrivato a Sondrio nell'ambito della collaborazione con l'Ospedale Niguarda. La patologia colo-proctologica riguarda sia problematiche di natura benigna che maligna della porzione del ...

Si apprende da youtvrs.it: Nuovo personale in arrivo per l’ospedale dei Sibillini - Nuovo personale in arrivo per l ... cinque giorni a settimana. La nuova figura professionale consentirà anche di effettuare diagnosi per chi arriva, in situazioni di emergenza, al Pronto Soccorso (es.

Come scrive intornotirano.it: Nuova strumentazione diagnostica per la Chirurgia dell'Ospedale di Sondrio - Un importante passo avanti nella diagnosi delle patologie colo-proctologiche è stato compiuto presso l'Ospedale di Sondrio grazie alla donazione di un ecografo e manometro digitale portatile. Questo ...