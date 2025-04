Poco e Razer uniscono le forze nasce una nuova esperienza di gioco mobile

Poco ha annunciato una nuova partnership con Razer, punto di riferimento globale per i gamer, con l'obiettivo di rivoluzionare l'esperienza di gioco su smartphone. Il debutto della nuova Poco F7 Series si arricchisce infatti di un'offerta esclusiva che farà gola a tutti i fan del mobile gaming: Poco F7 Pro arriva su Amazon.

