Rusty Rabbit – Recensione: L'eco di ciò che resta

C’è qualcosa di irresistibilmente poetico – e, per certi versi, malinconicamente disperato – in. Un cuore fragile nascosto in una manciata di rottami, che pulsa dal desiderio di raccontare una storia post-umana senza eroi, dove i protagonisti non sono cavalieri o semidei, ma conigli eredi inconsapevoli di una civiltà collassata. Non c’è gloria, qui, solo ruggine frammista ad un’esistenziale rassegnazione, superstizione e una memoria frammentata che si sgretola sotto il peso del tempo.Nitroplus, studio conosciuto per visual novel di culto come Steins;Gate e Psycho-Pass, si getta nel vuoto con un esperimento intimo e coraggioso: un action platform 2.5D in salsa Metroidvania,, prodotto da Perfect World. Un progetto minore, forse, che non brilla certo per originalità ma mosso da un’anima ben più grande del suo budget.