Titanic, in un documentario spuntano nuove verità: dagli ingegneri eroi ai fori grandi quanto un foglio A4.

L’orchestra del, quella che suonò fino alla fine senza neanche provare a ritagliarsi un posto sulle scialuppe di salvataggio, è diventata un’icona assoluta di coraggio e fatalismo. Oggi un nuovodi National Geographic,: The Digital Resurrection, potrebbe regalarcisorprese. Nel film si segue il lavoro del professor Jeom-Kee Paik dell’University College di Londra, che avrebbe studiato una nuova mappatura digitale 3D a grandezza naturale del relitto della nave affondata il 14 aprile 1912 che causò la morte di circa 1500 passeggeri. Quel relitto oggi giace a 3.800 metri di profondità nelle gelide acque dell’Atlantico, per realizzare il progetto sono state scattate oltre 700mila foto da ogni angolazione possibile, in modo tale da realizzare quello che è stato definito come un “gemello digitale” del transatlantico, buono per studiarlo come mai è stato possibile fare prima.