Lettera43.it - Lauren Sánchez, chi è la futura moglie di Jeff Bezos alla guida della missione NS-31 di Blue Origin

Giornalista, conduttrice tivù, scrittrice, attrice e pilota.New Shepard 31 di, che ha portato sei donne tra cui Katy Perry a 100 chilometri di altitudine il 14 aprile 2025, c’è stata, poliedrica protagonistascena mediatica americana oltre che fidanzata e promessa sposa di, fondatorecompagnia. I due convoleranno a nozze infatti tra il 24 e il 26 giugno a Veneziapresenza di 250 invitati. Imprenditrice nell’aviazione, è impegnata anche nel sociale in quanto vicepresidente delEarth Fund per l’ambiente. Quello con il terzo uomo più ricco del pianeta non sarà il suo primo matrimonio.La carriera di, dal giornalismo all’aviazionenel 2025 (Getty Images).aria di Albuquerque, nel Nuovo Messico, dove è nata il 19 dicembre 1969,è figlia di Roy, uomo d’affari nel campo dell’aviazione di cui avrebbe seguito le orme, ed Eleanor, ex assistente del vicesindaco di Los Angeles.