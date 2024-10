Pallanuoto femminile Champions League | Plebiscito Padova e SIS Roma vittoriose all’esordio nel girone di qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) E’ scattato il turno dialla2024-2025 di: il bilancio della prima giornata di sfide in casa Italia parla di due successi e due sconfitte. Il derby azzurro premia la SIS, che piega Trieste, inoltre vince la, mentre viene battuto il Rapallo. SISe Trieste si sono affrontate nel match d’apertura del Gruppo D, in corso ad Eger, in Ungheria: le capitoline hanno scavato il solco decisivo nei primi due quarti, arrivando a metà gara in vantaggio sul 5-2, per poi controllare la reazione delle giuliane fino all’11-9 conclusivo. Battuta d’arresto per il Rapallo ad Atene, sede del Gruppo A, con le liguri che vengono battute nel primo incontro del raggruppamento dalle neerlandesi del De Zaan, le quali si impongono per 16-10.