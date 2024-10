Nuovo sequestro per imprenditore ritenuto vicino a clan Contini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFigurano anche un lingotto d’oro e un Rolex tra i beni che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata hanno sequestrato all’Massimiliano Di Caprio, all’epoca dei fatti ex titolare di fatto della nota pizzeria “Dal Presidente” di Napoli. Il decreto dipreventivo è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, e riguarda beni mobili e immobili, quote societarie, compendi aziendali e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro.