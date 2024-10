Nubifragio all’alba | blackout e traffico in tilt La città italiana è nella morsa del maltempo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilcontinua a colpire il nostro Paese, e questa volta è stata Genova a svegliarsisotto un violentoche ha portato caos e disagi in tutta la. Giovedì 3 ottobre 2024, unha colpito diverse zone di Genova, lasciando tanti cittadini al buio e paralizzando ilurbano. Facciamo il punto della situazione.a Genova: piogge torrenziali e disagi La notte appena trascorsa è stata difficile per gli abitanti dellaligure: il pluviometro di Quezzi ha registrato ben 53,8 mm di pioggia tra le 6 e le 7 del mattino, con un picco di 11 millimetri in soli cinque minuti. Anche altre zone come Monte Gazzo (38,8 millimetri), Righi (37,8 millimetri e Premanico (37,2 millimetri) hanno riportato valori orari forti, secondo i dati diffusi da Arpal.