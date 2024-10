Matthew Perry | il medico che ha causato la morte dell’attore si dichiara colpevole

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È il Los Angeles Times a rilasciare la notizia: uno dei due medici accusati di aver fornito ketamina a, il noto attore di Friends morto quasi un anno fa, si ètomercoledì, confermando di aver distribuito illegalmente il medicinale incriminato. Il dott. Mark Chavez è uno dei tre imputati che hanno firmato un patteggiamento e che devono affrontare accuse minori per ladi; gli altri due sono l’assistente personale di, Kenneth Iwamasa, e il presunto spacciatore Erik Fleming. Mercoledì, durante una breve apparizione nel tribunale federale di Los Angeles, al dottor Chavez è stato chiesto come sisse ed ha risposto: “, vostro onore“. Dovrebbe tornare per la sentenza ad aprile e potrebbe affrontare fino a 10 anni di carcere.