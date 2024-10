Mattarella | esigere informazione libera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 17.35 "L', indipendente e plurale è un diritto dei cittadini, un dovere per tutti esigerla. E' l'antidoto per contrastare fenomeni manipolativi". Così il Presidente, ricevendo al Quirinale la European Alliance of News Agencies (EANA). "La libertà e il pluralismo dei media garantiscono il pieno dispiegarsi di alcuni dei diritti irrinunciabili per la democrazia e la misurazione della sua qualità:il diritto alla libertà di espressione e di". Le fake news sono "armi ibride" nelle guerre.