Maltempo strade come fiumi e traffico in tilt | la situazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È tornato ilin Italia. Dopo alcune giornate di sole, oggi la pioggia ha bagnato gran parte del paese, creando enormi disagi in alcune città della penisola.che diventanod’acqua ein. Addirittura alcuni tratti sono stati chiusi alla circolazione. (Continua) Leggi anche: Mondo della musica in lutto: ritrovato morto Gavinuccio Canu, il cantautore di Sassari Leggi anche: Romina Carrisi ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione manda ini fanin Italia,Ilcolpisce violentemente l’Italia. Colpiti in primis molti punti delle città che per conformazione si prestano agli allagamenti, aggravati anche dalla mancata pulizia delle caditoie e dei tombini. Lediventano veri e proprid’acqua e la polizia locale decide di chiudere alcuni tratti.ovviamente in