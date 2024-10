Maltempo in Veneto è allerta arancione e gialla | ecco dove e cosa aspettarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Venezia, 3 ottobre 2024 – E’ di nuovoinper criticità idrogeologica e idraulica: la Protezione civile ha diramato un bollettino valido dalle 14 di oggi fino alle 16 di domani, venerdì 4 ottobre. In particolare, l’(preallarme idrogeologico) riguarda i tre bacini di Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso-Brenta Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. L’(attenzione) per criticità idraulica interessa invece i bacini di Alto Brenta-Bacchiglione- Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave, Sile-bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.