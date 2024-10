L’esercito libanese risponde al fuoco di Israele | Ucciso un nostro militare Su un attacco all’Iran Biden rassicura | Oggi non succederà niente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per la prima voltaregolaree quello israeliano si stanno scontrando. I militari di Beirut, scrive il Guardian, hanno risposto aldelle truppe di Tel Aviv che hanno superato il confine con il Paese dei Cedri. Il confronto, spiegacon un post su X, è scoppiato dopo l’uccisione di un soldato a causa di unisraeliano. Intanto, sulla possibile offensiva contro l’Iran, il presidente degli Stati Uniti Joe: «non». In giornata è proseguito lo scambio di missili tra, Hezbollah e gli Houti. Mentre lo Stato ebraico ha ammesso che alcune base militari sono state danneggiate dai vettori di Teheran. L’operatività delle strutture non è però stata scalfita.