Inflazione nell’Eurozona sotto il 2% si avvicina il taglio dei tassi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’il 2%, siildeiL’scendela soglia del 2%. Secondo i dati Eurostat, a settembre l’aumento annuo dell’indice dei prezzi è stato dell’1,8%, in contrazione rispetto al 2,2% di agosto e in decisa flessione rispetto al 4,3% di un anno fa. L a presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde , in un’audizione al Parlamento Europeo, aveva ribadito che ogni decisione suldeisarebbe stata legata ai dati. Il calo d ell’potrebbe quindi favorire un intervento già a partire dalla riunione del 17 ottobre prossimo . La discesa dell’a settembre è legata soprattutto al calo dei prezzi dell’energia . Soprattutto il petrolio è sceso nel terzo trim estre del 17% , segnando il risultato peggiore del 2024 .