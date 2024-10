In Italia piantato un intero vigneto ottenuto con le Tea | è il primo in Europa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Inaugurato ilsperimentalecon le Tea (tecniche di evoluzione assistita). L'annuncio è dell'Università di Verona, attraverso EdiVite, spin-off dell'ateneo veneto nato nel 2021 per produrre viti più resistenti ai patogeni, che fa riferimento al gruppo di genetica agraria coordinato dal professor Mario Pezzotti (Dipartimento di Biotecnologie). Si tratta di un campo di 250 metri quadrati, contenuto nelsperimentale dell'Università a San Floriano in Valpolicella, sorvegliato 24 ore al giorno, in cui sono state messe a dimora cinque piante di chardonnay e cinque di controllo.