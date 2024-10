Il torrente Sterza torna a fare paura | raggiunto il secondo livello di guardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Montecatini Valdicecina (Pisa), 3 ottobre 2024 - Preoccupa l'ondata di maltempo in Toscana, dove da stamani è in vigore il codice arancione diramato dalla protezione civile regionale. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, informa su Telegram che “rovesci più intensi sono attualmente in atto tra colline metallifere e bassa provincia pisana", scrive il governatore che segnala "innalzamenti dei livelli dei fiumi nei bacini del Cecina e del Cornia”. In particolare, evidenzia Giani, "il, a causa delle intense precipitazioni e della saturazione del suolo dei giorni precedenti, haildi”. Loè lo stesso corso d'acqua esondato pochi giorni fa causando due dispersi da Montecatini Val di Cecina.