Il fumo causa il 90% delle diagnosi di cancro al polmone Aiom | Aumentare il costo delle sigarette

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Novedi tumore delsu 10 sonote daldi sigaretta, che equivale, in Italia, a quasi 40mila nuovi casi nel 2023. Nel nostro Paese, il 24,5% degli adulti (18-69enni) fuma. Una cattiva abitudine sempre più diffusa soprattutto nelle donne, a cui corrisponde un progressivo aumento della mortalità per carcinoma polmonare in questa fascia della popolazione. Oggi il 75-80% dei casi è diagnosticato in fase avanzata, il che implica ridotte probabilità di guarigione, costi elevati a livello individuale e sociale e un significativo impatto sulla sostenibilità di tutto il Servizio sanitario nazionale. Da questo quadro prende le mosse la campagna #SOStenereSSN, promossa congiuntamente da(Associazione italiana di oncologia medica), Fondazionee Panorama della Sanità , presentata oggi al Senato.