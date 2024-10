Heartstopper 3 | recensione della serie con Kit Connor e Joe Locke

Leggi tutta la notizia su cinefilos

3: con Kit Connor e Joe Locke Tornano i cuori palpitanti di Heartstopper per una terza stagione disponibile dal 3 ottobre su Netflix. La serie, ideata e scritta da Alice Oseman, autrice anche dei fumetti su cui è basata, racconta la storia d'amore tenera e dolcissima tra Nick e Charlie (Kit Connor e Joe Locke) e ogni stagione si concentra su un pezzetto di strada che i due compiono insieme per arrivare alla piena consapevolezza di se stessi e della loro storia d'amore. Nella terza stagione, Heartstopper diventa grande, perché non ha più paura di confrontarsi con temi più adulti e oscuri e anche perché crescono i nostri protagonisti.