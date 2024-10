Gli undici di Palladino Difesa roba da Mati Davanti c’è il Vikingo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È stata la parola con cui, senza mezzi termini, ha scelto di esordire in conferenza stampa: "emergenza". Più chiaro di così Raffaelenon poteva essere per descrivere la situazione che riguarderà la linea difensiva della Fiorentina che questa sera farà il suo esordio ufficiale in Conference League. Fuori, come noto da tempo, tre centrali per squalifica - Ranieri, Comuzzo e Quarta - e out (un po’ a sorpresa) anche Pongracic, che nonostante da due giorni ormai si stia allenando in gruppo ancora non è reputato pronto dallo staff tecnico per tornare a giocare. Anche per questo, come avevamo anticipato ieri, si è resa necessaria la convocazione dei due baby della Primavera Kouadio e Baroncelli, aggregati alla prima squadra per tutta la fase di preparazione e pronti in caso di ulteriore allarme rosso a dare il proprio contributo.