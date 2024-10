Gli avversari | l’allenatore dei New Saints Mr Harrison conosce i rischi | Ma non siamo qui in gita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Fiorentina è venuto a spiarla al ‘Franchi’ contro la Lazio. Craigha fatto di tutto per studiare a fondo la squadra di Palladino, anche se sa bene che i valori in campo sono molto diversi. "di fronte a una squadra con grande storia, sono cresciuto guardando il calcio italiano e per me la Fiorentina è quella di Batistuta e Rui Costa. Ma anche quella attuale ha un grande valore tecnico, lo sappiamo. Noi ci teniamo il nostro entusiasmo e cercheremo di giocare da squadra. La Fiorentina è chiaramente più forte di noi, ma daremo il massimo. Abbiamo parlato anche con Roberts del Como che lameglio. Nonvenuti qui indei professionisti e vogliamo dimostrarlo". Per i Newla partita di questa sera al Franchi ha un valore storico. "L’esperienza che stiamo vivendo è bellissima – prosegue– ed essere qui a giocare è una cosa storica.