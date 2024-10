Giffoni promuove la lettura per la prima infanzia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Due nuovi appuntamenti nell’ambito del progetto “Non mi mancano le parole”, promosso dall’Ente AutonomoExperience, per la valorizzazione dell’esperienza dellaper la. Due incontri che si inseriscono nell’ambito della sezione del progetto “Mi leggi una storia? Piccoli lettori crescono”. ? Sabato prossimo alle ore 17, nella libreria Libramente – Caffè Letterario in ?via Francesco Paolo Volpe 34 a Salerno?, lache vedrà protagonista “Il libro bugiardo”, scritto da Fabrizio Silei e pubblicato da Uovonero. Il ?19 ottobre?, sempre ?alle ore 17? nello stesso luogo, l’incontro che vedrà al centro il volume “Come si legge un libro?”, scritto da Daniel Fehr, illustrato da Maurizio Quarello e pubblicato da Orecchio Acerbo Editore.