Firenze si alza il sipario sul teatro di Cestello Al via la nuova stagione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 -aperto in San Frediano, ildisi appresta a inaugurare la, ricca di ospiti, produzioni della compagnia stabile, diretta da Marcello Ancillotti, e proposte pensate per soddisfare un vasto pubblico, tra tradizione e contemporaneità , leoni del palcoscenico e giovani proposte. "Uno spazio prezioso per, sempre attento a mantenere vivo il tessuto sociale e culturale della città ", così il presidente del Quartiere 1, Mirco Rufilli saluta il nuovo cartellone, davanti al folto pubblico accorso alla serata di presentazione. Il via domenica 6 ottobre, con due decani della prosa italiana, Enzo Lenzetti e Marcellina Ruocco, impegnati in "America" un reading che racconta l'ultimo incontro tra Ermete Zacconi ed Eleonora Duse, alla vigilia della partenza della diva per una tournée negli Stati Uniti.