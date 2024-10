Fiorentina Bove | Siamo tanti giocatori nuovi c’è bisogno di tempo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il centrocampista dellaEdoardo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida d’esordio della squadra di Palladino in Conference League di questa sera contro i gallesi del The New Saints: “Quando scendiamo in campo credo che l’atteggiamento sua sempre stato lo stesso in tutte le partite. Abbiamo dimostrato di rimanere attaccati a ogni partita con impegno e consapevolezza nei nostri mezzi. È un percorso fatto diche iniziano a conoscersi, c’èdi. Anche se sappiamo che in Europa non c’è possibilità di sbagliare tanto.fortunati che ci siano tante partite, così posrodare meccanismi che proviamo in allenamento e metterli in pratica”.