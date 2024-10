Fiera del Levante Frulli Settori strategici per nuove specializzate

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Non faccio bilanci, perché sono molto scaramantico. Ma sono contento della Campionaria finora, perché vedo gli espositori felici, e questo è già un segnale. Li vedo lavorare, quando cammino per i padiglioni (perché a me piace incontrarli tutti i giorni e in ogni momento della giornata) abbiamo pochi attimi per salutarci, sintomo del fatto che stanno lavorando. Un dato: imprenditori importanti da sempre presenti inanche con investimenti di rilievo mi stanno parlando di crescite davvero notevoli. Stanno venendo quindi visitatori che vogliono comprare, quindi l’attrattività della Campionaria per acquistare e fare affari c’è. A questo abbiamo unito l’attività ludica la sera, con gli eventi. Penso che questo connubio tra alzare la qualità dell’offerta commerciale e l’attività serale sia stato vincente”.