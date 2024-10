Ecco le dinamiche dell’attacco missilistico iraniano contro Israele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’attaccocongiunto lanciato da Iran ed Hezbollahspinge a fare una riflessione sulla tenuta dei sistemi di difesa aerea integrata come il famoso Iron Dome. Missili a corto raggio sono stati lanciati dal Libano meridionale, mentre missili balistici sono stati lanciati dall’Iran con il chiaro obiettivo di portare la difesa antiaerea israeliana a saturazione e, dunque, bucarne la rete protettiva. La strategia utilizzata è quella canonica impiegata dalle potenze e dalle formazioni nemiche di, con impiego di missili – ma sono stati utilizzati in altre occasioni anche droni – non su obiettivi militari o infrastrutture strategiche, ma per colpire in modo casuale centri abitati ed installazioni civili.