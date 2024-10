Centocinquant’anni di Yambo | le mostre e gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 – Un affascinante viaggio nel ricco immaginario di, creativo eclettico e visionario è proposto dalla mostra “alla Marucelliana. Tra pagine di giornali e sogni illustrati“ curata da Erica Lo Vecchio, inaugurata nel pomeriggio del 2 ottobre. Un viaggio tra libri d’epoca illustrati, tavole originali, e pagine del quotidiano La Nazione (del quale è stato redattore, e che patrocina queste iniziative su) per far apprezzare la sua capacità di infrangere i confini tra generi e arti, e la ricchezza dell’immaginario yambico, che spesso si rivolge alla scienza e in particolare all’astronomia. La mostra resterà aperta fino al 15 novembre con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì (8,30-14); martedì e giovedì (8,30-17).