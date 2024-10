Catanzaro discutono al bar e poi lo ammazza a coltellate | Ucciso per un debito di 30 euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pretendeva dalla vittima la restituzione di undi 30. Per questo, dopo un litigio, lo ha atteso fuori da un locale del centro di Gasperina, nel Catanzarese, e lo ha accoltellato. Un solo colpo e Antonio Procopio, 37 anni, è morto sul colpo. Con questa accusa è stato arrestato Danilo Viscomi: il 41enne avrebbe dapprima avuto una discussione con Procopio in un bar, quindi è tornato a casa e ne è uscito poco dopo armato di coltello. Si è seduto su una panchina e ha telefonato a Procopio, chiedendogli di uscire dal locale. Quando se l’è trovato di fronte, l’omicida ha estratto di tasca il coltello che aveva con sé e ha colpito Procopio una volta soltanto al torace, provocandone la morte istantanea. Il presunto omicida si poi allontanato, ma le testimonianze raccolte dai carabinieri hanno consentito in poco tempo la sua identificazione ed il suo arresto.