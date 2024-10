Arsenal vs Southampton – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I padroni di casa imbattuti incontrano gli ospiti senza vittorie in Premier League sabato 5 ottobre pomeriggio , quandosi incrociano all’Emirates Stadium. I Gunners tornano in campo dopo la vittoria per 2-0 in Champions League sul Paris Saint-Germain, un giorno dopo che i Saints sono stati travolti per 3-1 dai rivali della South Coast, il Bournemouth. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le dueSebbene il PSG possa ancora dominare in patria nell’era post-Kylian Mbappe, ai campioni di Francia è mancato il fattore X in attacco all’Emirates Stadium nel turno infrasettimanale, dove due gaffe del portiere Gianluigi Donnarumma hanno favorito l’