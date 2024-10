Angeli e Pastori | terza edizione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prende il via il prossimo sabato 5 ottobre ladel Festival di Musica Sacra Popolare. Il Festival, realizzato all’interno di uno dei luoghi più importanti della cristianità, il Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma, vuole accendere l’attenzione su un’area periferica della Capitale di grande importanza storica e di religiosità popolare, ma che risulta ancora poco conosciuta alla gran parte della popolazione cittadina. La rassegna si articola in 4 spettacoli principali che mettono in luce un contenuto centrale per la tradizione culturale italiana: il repertorio liturgico, paraliturgico o legato alle feste tradizionali più importanti.