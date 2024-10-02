Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 18:15 (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viabilità DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 508 IN DIREZIONE Roma, CODE IN SMALTIMENTO TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO. ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO FLAMINIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO VERSO Roma, CODE IN SMALTIMENTO. NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO. MENTRE SULLA COLOMBO PER INCIDENTE CI SONO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 17:45 - I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO ESSERE INSTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI E REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 240 MINUTI O SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 17:15 - INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCOLAZIONE NEL NODO DI ROMA È ANCORA FORTEMENTE RALLENTATA TRA ROMA-TERMINI E ROMA TIBURTINA PER UN PROBLEMA ALLA LINEA. INFINE, UNA NOTIZIA APPENA GIUNTA IN REDAZIONE, SULLA SALARIA SEGNALATO UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA VERSO RIETI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 16:30 - INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCOLAZIONE NEL NODO DI ROMA È ANCORA FORTEMENTE RALLENTATA TRA ROMA-TERMINI E ROMA TIBURTINA PER UN PROBLEMA ALLA LINEA. VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 16. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da ... romadailynews
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