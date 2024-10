Torna domenica lo storico motoraduno al santuario dell’Ambro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sarà il moto club ‘Guido Paci’ di Montegiorgio fondato nel 1987 ad organizzare il primoregionale aldella Madonnadi Montefortino, che si terrà6 ottobre. Parliamo di una manifestazione storica che richiama ogni anno migliaia di motociclisti provenienti da tutto il centro Italia, per ricevere la benedizione solenne di padre Gianfranco Priori, rettore dele più noto al grande pubblico come frate Mago. "Nel 2000 per richiamare i tanti appassionati di moto che frequentano abitualmente ildella Madonna– racconta il direttivo del moto club Guido Paci – organizzammo una moto incontro, che poi è divenuto un appuntamento fisso di primavera, una sorta di apertura della stagione motociclistica, che in pochi anni è divenuto un appuntamento di richiamo. Normalmente registriamo presenze fra 2.500 -2.800 motociclisti.