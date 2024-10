Sequestrata 15 tonnellate di pesce tra Abruzzo Molise e Tremiti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pescara - Controlli serrati lungo la filiera della pesca: sequestri nei punti di sbarco, mercati ittici e centri di distribuzione. Multe per oltre 54mila euro. Nell'ambito di una vasta operazione di Polizia marittima, la Direzione marittima ha sequestrato oltre 1,5diine nelle Isole. I controlli, condotti tra il 23 e il 29 settembre, hanno portato a 39 sanzioni amministrative per un totale di circa 54.808 euro. L'operazione, denominata "Long Week", è stata ideata per proteggere sia i consumatori che le specie protette, verificando in modo capillare l'intera filiera della pesca. Le ispezioni sono state effettuate in vari punti chiave: punti di sbarco, mercati ittici, centri di distribuzione, e anche presso pescherie e punti di ristorazione. Nessuna fase del processo di commercializzazione del prodotto ittico è stata esclusa.