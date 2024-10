Revolut lancia i prestiti personali in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), la nota fintech britannica, ha ufficialmenteto ianche in, ampliando così la gamma dei suoi servizi. Con questa mossa, l’azienda si conferma un attore sempre più rilevante nel panorama finanziario europeo, sfidando le tradizionali banchene con un’offerta innovativa, digitale e orientata alla massima velocità e semplicità di utilizzo., come funzionano isi distingue per la totale digitalizzazione del processo di richiesta del prestito. Non è necessario alcun incontro fisico con un consulente, né la presentazione di documenti cartacei complessi. Tutto si svolge direttamente tramite l’applicazione mobile dell’azienda, disponibile su dispositivi Android e iOS. Gli utenti possono richiedere un prestito che varia da poche centinaia fino a 50mila euro, con un piano di rimborso flessibile fino a 8 anni.