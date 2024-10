Rebibbia Roma | consegne illegali all’interno di un carcere

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Consegnati cartoni di pizza, birre, droga e cellulari neldi. 41 persone rischiano il processo. Nelle ultime nella zona diè stato scoperto un importante via vai diillecite recapitatedi un, tra cui cartoni di pizza, birre, droga e cellulari. Nelle indagini sono indagate 41 persone tra cui un medico e agenti appartenenti alle forze dell’ordine a cui vengono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. A quanto emerge da i capi di imputazione, difatti, ad un uno degli indagati è stata contestata la corruzione nei confronti di un agente della Polizia Penitenziaria che in cambio di 300 euro gli recapitava inun ingente pacco di droga, chiamato spesso a nome di “regalo”. Alcuni detenuti sono anche indagati per l’uso illecito di cellularidel