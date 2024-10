Quali immobili comprano gli over 64 | sempre più investimenti ma attenzione a Case Green

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Gli ultimi dati mostrano come gli acquisti degli64 abbiano ripreso importanza all’interno del mercatoare italiano. Più di altre fasce d’età, questa demografica tende a vedere il mattone come un investimento, anche se prevalela ricerca di un appartamento in cui vivere. Le strategie di compravendita didella fascia più anziana della popolazione hanno però un grosso problema. Una parte largamente maggioritaria delleacquistate dagli64 ha una pessima classe energetica. Questo non è un problema soltanto per le tasche degli anziani compratori e per l’ambiente, ma anche per la validità di questicome. La normativainfatti potrebbe costringere a onerose ristrutturazioni per migliorarne l’efficienza dal punto di vista energetico.