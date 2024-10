Robadadonne.it - Porch piracy: attenzione ai “pirati” che rubano i pacchi consegnati e incustoditi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Vi è mai successo di attendere un pacco, essere certi che sia arrivato ma non riuscire a trovarlo? Se la risposta è sì, potreste essere state vittime di. E non siete soli. Con la crescita degli acquisti online, infatti, sempre più consumatori si trovano a dover affrontare il rischio di vedere sparire i propriprima di poterli ricevere. Cosa si intende per? Il termine “” (da “” = veranda, e “” = pirateria) si riferisce a un fenomeno, sempre più diffuso, in cui idai corrieri vengono rubati da malintenzionati prima che i destinatari possano recuperarli. Questi furti avvengono solitamente nelle ore in cui le persone non sono a casa, spesso durante l’orario lavorativo, quando ivengono lasciati davanti alla porta di ingresso o sulla veranda.