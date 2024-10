Mondovisioni al Cinema del Borgo tornano i documentari di Internazionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bergamo. Torna aldeldi Bergamo la rassegna “” della rivistacon CineAgenzia. Una selezione di 6di attualità, tra i più belli prodotti nel corso dell’ultimo anno, selezionati dal periodico per analizzare i temi al centro delle questioni politiche e sociali globali dei nostri giorni. La rassegna si svolge tutti i martedì dall’8 ottobre al 12 novembre alle 20.45 aldele, come ogni anno, i film sono preceduti da un breve intervento introduttivo curato da associazioni e organizzazioni del territorio che si impegnano in tematiche affini a quelle affrontate dai film. Anche quest’anno iscelti attraversano i continenti e toccano questioni legate all’attualità, ai diritti umani e all’informazione, selezionati dai maggiori festival internazionali.