Mkhitaryan dopo le critiche la risposta Inter-Stella Rossa dati impressionanti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Henrikhè stato il migliore in campo di, anche se la UEFA ha premiato Mehdi Taremi. L’armeno ha risposto allecon i fatti, ilo dimostrano chiaramente. MVP – Il 4-0 tranon porta la firma in nessuno dei 4 gol di Henrikh, che comunque ha impressionato per il suo notevole contributo.il derby con il Milan lesi sono sprecate e i tifosi richiamavano Simone Inzaghi per non inserire Davide Frattesi. Con l’Udinese ed in Champions League l’armeno ha risposto, come sempre in silenzio e con i fatti. Idella partita di poche ore fa sonoe dimostrando quanto è stato fondamentale l’apporto di, la perfezione diPERFETTO – Poche volte si parla di perfezione e questa è una di quelle.