Medioetruria Salvini rilancia | Si farà a Creti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La mossa era prevedibile, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali in Umbria. Ieri il ministero delle Infrastrutture hato l’ipotesi di realizzazione della stazione dell’Alta velocità a-Farneta, in territorio toscano ma la soluzione preferira dalla governatrice Tesei, in corsa per cercare la conferma. "Si tratta di una svolta storica: da anni l’Umbria e la Toscana chiedevano uno scalo che servirebbe un’amplissima zona di grande interesse turistico e commerciale", annunciava ieri il ministero. E di seguito: "Dopo uno studio che ha messo a confronto cinque ipotesi (Arezzo, Rigutino, Val di Chiana, Chiusi, Chiusi Sud), è stata effettuata un’analisi costi-benefici delle sole alternative di maggiore efficacia trasportistica, che ha portato a individuare la zona dicome quella più idonea", spiegava ancora il ministero.