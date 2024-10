Medio Oriente Crosetto | Lavoriamo per una soluzione diplomatica unica via possibile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2024 “L'Italia continua a lavorare per una situazioneall'escalation inche, per quanto difficile, resta l'via". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, durante l'audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “La fase attuale è contraddistinta da una pericolosa escalation con il superamento progressivo di una serie di linee rosse" - ha aggiunto- "non vogliamo accettare che si inneschi una spirale di violenza senza fine". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev