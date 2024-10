L' Iran ha commesso un grosso errore e ne pagherà le conseguenze | parla Netanyahu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "L'haunstasera, e nele". Lo ha detto il premier israeliano Benyaminal gabinetto di sicurezza. "Il regime innon comprende la nostra determinazione a difenderci e la nostra determinazione a vendicarci dei nostri nemici", ha aggiunto. L'attacco a Israele è "fallito", ha spiegato. "È stato sventato grazie al sistema di difesa aerea israeliano, che è il più avanzato al mondo", ha aggiunto il premier, ringraziando anche gli Stati Uniti per il loro sostegno. "Chiunque ci attacchi, noi lo attaccheremo”. Quindi ha invitato "a stare al fianco di Israele. La scelta non è mai stata così chiara tra tnia e libertà, tra benedizione e maledizione. Israele è in movimento e l'asse del male si sta ritdo”, ha proseguito