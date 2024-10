Lil Ciu | esce in radio A1 estratto dall’album d’esordio Uh Lil Ciu!

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dal 27 settembre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “UH, LIL CIU!”, il primo album di LIL CIU dal quale èil singolo “A1” in rotazionefonica dal 4 ottobre. “A1” è un brano che racconta una relazione amorosa attraverso situazioni, momenti, immagini, metafore e citazioni, come un amico alla questura, l’Esselunga, Starwars, Van Halen, Louis Armstrong, Ozzy Osbourne e la più ricercata Bonagiunta Orbicciani e lo Stilnovo. Il pezzo originale è stato pubblicato nel 2023, questa è una nuova versione prodotta dallo stesso LILCIU e co-prodotta da Francesco Tavoldini in collaborazione con Alessandro Pedretti alle batterie. Qui i suoni si fanno più acidi e aggressivi, e il tempo rallenta leggermente rispetto all’originale. La voce cambia di poco e anche alcune melodie e metriche, con un tono meno mainstream, più distorto ed emotivo.