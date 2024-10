Le tonalità di biondo che faranno cadere in tentazione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È passata solo una manciata di giorni da quando i capelli biondi di Kendall Jenner hanno fatto la loro prima apparizione. Eppure non riusciamo a smettere di pensarci. Sarà che i colpi di testa e i cambi di colore così repentini e radicali sono destinati a lasciare il segno, ma per questo autunno inverno 2024 i capelli biondi sono un’idea che stiamo iniziando a considerare con un certo interesse. Prima o poi anche le più fedeli brunette cadono ine almeno una volta nella vita provano schiariture o tinte bionde. Poi c’è chi abbraccia in toto questa nuova personalità e chi invece trova la nuance perfetta e si converte definitivamente.