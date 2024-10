La Nazionale chiama ma Lukaku non risponde! Rifiutata nuovamente la convocazione del Belgio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo aver declinato la primaper restare sotto gli ordini di Conte, l’attaccante del Napolidiceno. Romeluha ufficialmente declinato l’invito a rappresentare labelga per le prossime gare di qualificazione agli Europei. La conferma arriva dal quotidiano belga Le Soir, che annuncia l’assenza dell’attaccante del Napoli per le sfide contro Italia (10 ottobre) e Francia (14 ottobre). Una Decisione Consapevole Dopo il suo recente approdo al Napoli,ha scelto di concentrarsi sul lavoro meticoloso con il tecnico Antonio Conte. Notoriamente esigente, Conte richiede ai suoi giocatori tempo per assimilare i suoi schemi di gioco, eha ritenuto che allontanarsi dalla squadra in questo momento cruciale potesse compromettere il suo processo di integrazione.