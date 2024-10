Joker | Folie à Deux – ci sono scene post-credit alla fine del film?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Esce oggi nei cinema italiani “”, secondo atteso capitolo della storia di Arthur Fleck,dei nostri tempi (e del nostro mondo) interpretato dal Joaquin Phoenix trasformista che ormai conosciamo e dstar a tutto tondo Lady Gaga. Dopo aver avuto l’occasione di vederlo in anteprima (per leggere la nostra recensione qui), possiamo darvi la risdomanda che tutti vi state ponendo, ovvero: cidel? Cis dopo i titoli di coda di? Ebbene, la risa èno! Dopo i titoli di coda di “” non ciulteriori, niente che ci possa far sorgere altri dubbi o interpretazioni riguardo il finale. Direi che dobbiamo andarcene con quello che abbiamo. L'articolo– cidel? proviene da NerdPool.