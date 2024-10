Iran-Israele il pressing del G7 per fermare l’escalation | Una guerra regionale non è nell’interesse di nessuno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La «ferma condanna» dell’attaccoiano contro. Ma anche la preoccupazione pernella regione e gli sforzi per fermarla. Sono i punti fermi su cui hanno convenuto i leader del G7, riunitisi oggi nella riunione d’emergenza convocata da Giorgia Meloni (l’Italia ha la presidenza di turno del forum). videoconferenza sotto la presidenza italiana. «Nel corso della conversazione è stata reiterata la ferma condanna all’attaccoiano contro», si legge nella nota che riassume il senso del vertice. «In uno scenario in costante evoluzione, è stato convenuto di lavorare congiuntamente per favorire una riduzione delle tensioni a livello, a partire dall’applicazione della Risoluzione 2735 a Gaza e della Risoluzione 1701 per la stabilizzazione del confine israelo-libanese», riassume la presidenza italiana.